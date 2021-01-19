«Освобождение азербайджанских земель — это не просто победа Азербайджана, а великая победа всего тюркского мира. Эта победа очень обрадовала и вызвала чувство гордости у тюркских народов, которые всегда рядом с Вами. От имени тюркского мира еще раз выражаю Вам благодарность и желаю Азербайджану и тюркскому миру новых побед».

Об этом сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым в видеоформате.

«Выражаю огромную благодарность за Вашу вдохновляющую речь. Вчера мы действительно были на освобожденных территориях, увидели своими глазами полностью разрушенные объекты, практически полностью. Конечно, вид этих разрушений совершенно удручающий. Я во время моей встречи с представителями прессы сказал, что эти земли никогда не были бесхозными, истинные хозяева этих земель есть, они вернули эти земли себе и очень скоро они восстановят эти земли, процветающие земли в Физули и славную землю Агдама, другие освобожденные территории. Очень скоро восстановят былую славу, былой богатый облик», — отметил Амреев.

Minval.az