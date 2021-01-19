Скончался бывший глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамет Садыгов.
Как сообщает АПА, помещенный несколько дней назад в одну из больниц Баку Мирдамет Садыгов скончался сегодня.
Скончался бывший глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамет Садыгов.
Как сообщает АПА, помещенный несколько дней назад в одну из больниц Баку Мирдамет Садыгов скончался сегодня.
Дата: 2021/01/19 17:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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