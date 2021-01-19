В соответствии с требованиями ужесточенного карантинного режима, введенного в стране в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, все массовые мероприятия и собрания запрещены. Учитывая это, в этом году посещение гражданами Аллеи шехидов в связи с 20 января — Днем всенародной скорби будет организовано иначе, чем в предыдущие годы, сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что желающие посетить Аллею шехидов должны в обязательном порядке использовать медицинские маски, не собираться в группы более пяти человек, соблюдать социальную дистанцию. Поэтому граждане будут посещать Аллею шехидов группами по пять человек, не останавливаясь, завершат посещение и покинут территорию.

Недопустимо собираться внутри Аллеи и за ее пределами. Для обеспечения безопасного передвижения граждан, желающих посетить Аллею шехидов, движение транспорта на улицах и проспектах в направлении Аллеи шехидов будет ограничено.

«Данные требования направлены на защиту здоровья и безопасности граждан, надеемся, что граждане с пониманием отнесутся к этим мерам», — говорится в сообщении МВД.

Minval.az