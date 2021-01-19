По указанию главы государства Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) расширяет дорогу в Шушу и продолжает ее строительство в соответствии со II технической степенью.

Согласно сообщению в ГААДА, в связи с тем, что наша Победоносная армия вошла в Шушу именно по этой дороге, в ходе поездки в Шушу президент Ильхам Алиев назвал эту дорогу протяженностью 101.5 км «Дорогой Победы».

Всего за 2 месяца эта дорога была расширена, по ней уже обеспечено удобство проезда. До сентября этого года предусмотрено полностью асфальтировать и передать в пользование эту двухполосную дорогу.

Minval.az