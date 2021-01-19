Ставший шехидом в Отечественной войне Новруз Ахвердиев похоронен в Гяндже.
Тело ставшего шехидом в боях в направлении Муровдага, военнослужащего Ахвердиева Новруза Али оглу (1996 г.р.) было доставлено в Дашкясанский район.
В церемонии прощания в поселке Алунитдаг, где родился шехид, приняли участие руководство исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военные и представители общественности района.
Шехид Н.Ахвердиев похоронен на Аллее Шехидов в Гяндже.
Отметим, Н. Ахвердиев был одним из пропавших без вести в Отечественной войне военнослужащих.
Аллах рехмет элесин!