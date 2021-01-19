Ставший шехидом в Отечественной войне Новруз Ахвердиев похоронен в Гяндже.

Тело ставшего шехидом в боях в направлении Муровдага, военнослужащего Ахвердиева Новруза Али оглу (1996 г.р.) было доставлено в Дашкясанский район.

В церемонии прощания в поселке Алунитдаг, где родился шехид, приняли участие руководство исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военные и представители общественности района.

Шехид Н.Ахвердиев похоронен на Аллее Шехидов в Гяндже.

Отметим, Н. Ахвердиев был одним из пропавших без вести в Отечественной войне военнослужащих.

Аллах рехмет элесин!

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