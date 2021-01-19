Названы категории лиц в Азербайджане, которые не будут привлечены к вакцинации.

Как сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), в соответствии с рекомендациями компании-производителя вакцины, не рекомендуется вакцинировать несовершеннолетних лиц, беременных и кормящих матерей. Это объясняется тем, что касательно чувствительности и возможной ответной реакции организма у этих лиц к вакцине исследования не проводились.

«Возможные после вакцины реакции организма — мигрень, мышечные боли, высокая температура и другие, не являются побочными эффектами. Это ожидаемо, так как является показателем положительной реакции организма на вакцину с медицинской точки зрения», — добавили в TƏBİB.

Minval.az