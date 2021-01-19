«В период войны возникла необходимость в отчетах международных организаций. В стране была запрещена деятельность некоторых международных организаций. Для возвращения в страну этих организаций нужно внести изменения в законодательство», сказал на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса депутат Рази Нуруллаев.

Он отметил, что в период войны международные организации представили различные отчеты в связи с деяниями армянских вооруженных формирований.

Депутат подчеркнул, что в период войны эти организации подготовили много отчетов, распространили много информации в пользу Азербайджана: «Вывод из страны всех международных организаций не соответствует национальным интересам Азербайджана. Наш комитет обратился к международным организациям. Был дан ответ и на обращение председателя Комитета по правам человека Милли Меджлиса Захида Оруджа в Международный уголовный суд. Нужно еще более расширить эту работу. Мы должны сотрудничать с международными организациями по вопросам совершенных армянами преступлений».

Депутат Тахир Керимли выступил с некоторыми предложениями по работе, связанной с уточнением нанесенного Карабаху ущерба.

Minval.az