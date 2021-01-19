Продолжаются работы по улучшению водоснабжения города Шуша. Об этом сказал Trend глава пресс-службы ОАО «Азерсу» (водный оператор Азербайджана) Анар Джебраиллы.

По его словам, уже восстановлены источники, откуда вода поступает в Зарыслы и Кичик Кирсдан.

«Работы в этом направлении продолжаются. В то же время ОАО выделило водовоз для доставки воды на места в случае необходимости. Эксплуатационные работы на территории города идут в круглосуточном режиме», — сказал Джебраиллы.

Он добавил, что для улучшения водоснабжения города Шуша установлено оборудование по очистке воды.

Minval.az