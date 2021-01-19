20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, в некоторых местах мокрый снег и снег.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть порывистый северо-западный ветер, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 0, днем 1-3 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба.

20 января в районах Азербайджана ожидаются осадки, снег, ночью и утром будет туман, западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 0-3, днем 3-6 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az