Британская компания «Anglo Asian Mining» (ААМ — оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане во вторник объявила об открытии нового месторождения золота и меди на западе Азербайджана.

«Геологоразведочная группа Anglo Asian выявила новое золотомедно-порфировое месторождение под названием Зафер на территории лицензионного участка Гедабек. Новое открытие расположено примерно в 1,5 км к северо-западу от перерабатывающих мощностей компании AAM на Гедабеке.», — говорится в сообщении компании, которое приводит «Интерфакс».

По данным компании, месторождение было идентифицировано с помощью геологоразведочных работ и картирования. Уже по итогам проведенных буровых работ были определены три минерализованные зоны в пределах вытянутой структуры. Всего было пробурено 12 скважин общей проходкой 7 675 метров.

«В настоящее время на новом месторождении продолжается бурение, и при необходимости будут поведены и геофизические работы. По итогам работы в 2020 году предварительная оценка потенциала месторождения составляет около 6 млн тонн минерализованной породы. Компания продолжит оценку непрерывности минерализации месторождения с тем, чтобы определить экономическую целесообразность будущей добычи и производства», — отмечается в информации.

«Это открытие демонстрирует нашу веру в постоянный потенциал контрактной территории Гедабек и в эффективность наших программ геологоразведки. Компания проводит работу для оценки запасов нового открытия по кодексу JORC и определения наилучшего способа коммерческой эксплуатации месторождения», — заявил генеральный директор и президент ААМ Реза Вазири, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша. При этом на Гедабеке добыча осуществляется с трех рудников: наземным способом с двух о рудников (Гедабек и Угур) и с одного подземного рудника (Гадир).

Minval.az