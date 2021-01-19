Обнародована численность граждан Азербайджана, прибывших в Германию в 2020 году и попросивших убежище в этой стране.

В Федеральном ведомстве Германии по делам миграции и беженцев (BAMF) сообщили, что в прошлом году от граждан Азербайджанской Республики поступило 748 заявлений на получение статуса беженца, из них 435 обращений были зарегистрированы впервые, а 313 — повторно, пишет Репорт.

В 2020 году BAMF зарегистрировало в общей сложности 145 071 заявление на получение статуса беженца от граждан различных стран, что ниже на 15% по сравнению со статистикой 2019 года.

Minval.az