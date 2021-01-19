С 18 января в Азербайджане стартовала вакцинация от коронавируса, и самым первым в стране привился глава Минздрава Октай Ширалиев — вакциной от коронавирусной инфекции CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Вслед за ним стали вакцинировать азербайджанских врачей, так как они находятся в самой серьезной группе риска.

Хоть мы все и ждали появления вакцины, но, тем не менее, особенно в последнее время, ходило много разговоров о том, чего больше следует бояться: коронавируса или вакцинирования? Поводом для подобных разговоров стала информация о жертвах вакцины Pfizer, от побочных эффектов которой за короткое время в нескольких странах Европы умирали десятки людей.

О китайской вакцине Sinovac Biotech, поступившей в Азербайджан, тоже ходило немало разговоров, в частности, что она якобы только на 60% дает иммунитет против коронавируса. Но, согласно утверждениям врачей, с момента начала пандемии большинство жителей страны переболело коронавирусом, и организм переболевших выработал антитела. И на данный момент ситуация не столь плачевна как, скажем, 4-5 месяцев назад, когда ковидные больницы, в том числе и модульные, были переполнены заболевшими. Да и сами граждане страны уже не смотрят на коронавирус как на страшное заболевание с летальным исходом, так как болезнь эта протекает у всех по-разному: кто-то переносит в форме легкой простуды, кто-то – на самом деле тяжело, а кто-то даже и не заметил, что переболел, войдя таким образом в группу так называемых бессимптомных носителей.

На самом деле, почему же мы переносим это заболевание по–разному?

— Все зависит от уровня интерферона в организме, — считает известный врач, профессор Адиль Гейбулла. И чем выше уровень интерферона, тем меньше шансов у инфекции развиваться. По мнению собеседника Minval.az, коллективный иммунитет – это отлично, но все же вакцинация – это единственный на сегодняшний момент научно обоснованный путь в борьбе с инфекционными заболеваниями.

— Именно благодаря вакцинации сегодня удалось обуздать серьезные инфекционные заболевания, которые уносили в свое время сотни тысяч жизней детей: скарлатина, дифтерия, коклюш, корь, полиомиелит. Туберкулез резко уменьшился из-за вакцинации. Что такое вакцинация? Это активная форма иммунизации. И потому я считаю, что любая антивакцинная пропаганда необоснована. Да, конечно же, люди боятся побочных эффектов, и не просто так. В истории уже были случаи, когда в ходе вакцинации что-то шло не так. К примеру, при лихорадке Денге, при вакцинации в США от гриппа в 2009-м году, в ходе которой был привит 31 миллион человек, но начались проблемы и вакцинация была остановлена. Далее, вакцинация против свиного гриппа, в результате которой появился синдром Гийена-Барре … так что примеров довольно много, и потому людей тоже можно понять, а точнее, их страх и неуверенность. Но, тем не менее, все вакцины под наблюдением Центра по контролю над заболеванием, в том числе и ВОЗ. Если появятся какие-то повторяющиеся осложнения, парадоксальные реакции иммунной системы, конечно же, будут приниматься соответствующие меры по приостановлению вакцинации. Но все равно я думаю, что опасаться не следует. Вакцинация проходит удачно, да, конечно же, осложнения бывали тоже, но насчет смертности от вакцины – это сплетни. Недоказанные никем сплетни, о которых мы читаем в СМИ. Но в компетентных организациях, в том числе и в ВОЗ нет никаких официальных протоколов, связанных с внезапным уровнем смертности от вакцины против коронавируса.

Что касается вакцины, которой будут привиты граждане Азербайджана – это инактивированная вакцина, полученная традиционным путем подавления вирулентности вируса, путем физических методов, благодаря чему вирус теряет способность вызывать заболевание, но свою структуру он, тем не менее, сохраняет, и иммунная система вырабатывает стойкую защиту.

Яна Мадатова

Minval.az