Личный состав российских миротворцев, несущих службу на наблюдательных постах в Агдере, проводят занятия по действиям на случай нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает оборонное ведомство России.

«В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Ежедневно с личным составом наблюдательных постов российских миротворцев проводятся занятия по действиям в случае нарушения режима прекращения огня, а также возможного нападения на наблюдательный пост, которые отрабатываются до автоматизма.

Наблюдательные посты оборудованы фортификационными сооружениями, предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией», — говорится в сообщении.

Minval.az