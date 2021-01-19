Пожар в Гирканском национальном парке на территории Астаринского района потушен.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.

По предварительным данным, сгорели сухие деревья и кустарники на площади 100 га.

Minval.az