Пожар в Гирканском национальном парке на территории Астаринского района потушен.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.
По предварительным данным, сгорели сухие деревья и кустарники на площади 100 га.
Пожар в Гирканском национальном парке на территории Астаринского района потушен.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.
По предварительным данным, сгорели сухие деревья и кустарники на площади 100 га.
Дата: 2021/01/19 10:48
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
42
Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.
С 18 января в Азербайджане стартовала вакцинация от коронавируса
Обнародована численность граждан Азербайджана, прибывших в Германию в 2020 году и попросивших убежище в этой стране.
Об этом сообщает оборонное ведомство России
Турпоток в Азербайджан в 2020 году составил 795,7 тыс.
При организационной поддержке Ассоциации французско-азербайджанского диалога была организована виртуальная конференция, в которой принял участие известный фотожурналист Реза
В прошлом году в Азербайджане были обезврежены 254 криминальные группы
Бывший хавбек московского ЦСКА и сборной России по футболу Ролан Гусев прокомментировал назначение на пост тренера вратарей
Об этом сообщает Минобороны России.