Турпоток в Азербайджан в 2020 году составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза ниже показателя предыдущего года, сообщает Государственный комитет статистики, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запретом на въезд в Азербайджан, действующим с марта 2020 года.

За прошедший период 28,3% посетителей составили туристы из РФ, 23,2% — Грузии, 20,2% — Турции, 9,1% — Ирана, 2,1% — Украины, 1,6% — Индии, 1,5% — Саудовской Аравии, 1,1% — Казахстана, по 1% — Пакистана, ОАЭ и Туркменистана, по 0,9% — Кувейта и Великобритании, 0,8% — Беларуси, по 0,7% — Ирака и Узбекистана, 0,5% — Израиля, по 0,4% — Италии и Германии, 4,5% — других стран, 0,1% — лица без гражданства.

Из общего числа посетивших страну 81,1% — мужчины, 18,9% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за минувший год сократился в 5,9 раза — до 23 тыс. человек, из стран Персидского залива — в 5 раз, до 110,7 тыс. человек, из стран СНГ — в 4,2 раза, до 273,4 тыс. человек.

В отчетный период 70% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 27,6% — воздушным транспортом, 2,4% — водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за прошлый год сократилось в 4,8 раза — до 1 млн 164,6 тыс. человек. При этом 29,2% выезжали в Иран, 26,4% — Грузию, 18,9% — Россию, 16,4% — Турцию, 9,1% — другие страны.

«73,2% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 23,8% — воздушным транспортом, 3% — водным транспортом», — подчеркнули в Госкомстате.

Minval.az