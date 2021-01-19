При организационной поддержке Ассоциации французско-азербайджанского диалога была организована виртуальная конференция, в которой принял участие известный фотожурналист Реза Дегати, передает Trend.

Он рассказал о своем первом визите в Азербайджан в начале 1990-х годов, съемках событий 20 Января, несправедливости в отношении азербайджанского народа в тот период.

Дегати отметил, что во время второй Карабахской войны побывал в городах, где был уже в период первой войны, и он был шокирован увиденным. Он сказал, что становился очевидцем разрушений и в других разрушенных войной городах мира, но никогда не видел такой ситуации, как в Физули и Агдаме.

По словам фотожурналиста, там, где идет война, разрушения неизбежны, но города Физули и Агдам были полностью разрушены армянами: «Я такое видел впервые. Азербайджанцы, изгнанные из Карабаха в 1990-х годах, не могли ничего взять из своих домов, а армяне разграбили дома этих людей, они даже демонтировали двери, окна домов и продали их. В Физули и Агдаме наблюдается еще более шокирующая ситуация. Между разрушенными стенами домов в Физули выросли деревья. Когда смотришь на город, видны только деревья. Агдам — ​​это настоящая Хиросима. Видны только разрушенные стены. От городов и деревень, которые я видел в 90-х годах, не осталось и следа».

Он отметил, что Дом культуры в городе Шуша был полностью разрушен армянами, а мечеть была превращена хлев. Дегати показал фотографии, сделанные им во время первой и второй Карабахской войн, на которых запечатлены страдания азербайджанского народа.

Он также рассказал о предвзятости французских СМИ, подчеркнув, что они не соблюдают беспристрастность. Хотя он и звонил во французские СМИ, сказав, что едет освещать карабахскую войну и предложив сделать то же самое, ответ на это был коротким — «наш журналист уже отправился в зону конфликта». Дегати же сказал, что тот журналист освещает войну с армянской стороны, а на войне, как известно, бывает две стороны.

Реза Дегати сообщил, что армянская экстремистская группа, которая оскорбляла журналиста французского телеканала TF 1, на протяжении 30 лет совершала нападки и на него: «Члены армянской экстремистской группировки во Франции пишут всем галереям страны, что если они организуют выставку фотографий Резы, то их галерея будет уничтожена. Во Франции, стране прав человека, армянская экстремистская группа совершает нападки на меня и препятствует проведению моих фотовыставок на протяжении 30 лет».

Известный фотограф подчеркнул, что весь мир должен знать об обстреле Арменией мирных жителей Барды кассетными снарядами. Он также сказал, что у него много проектов, связанных с фотографиями из Карабаха.

Далее Реза Дегати ответил на вопросы участников конференции и отметил важность частого проведения подобных мероприятий, чтобы донести до мира реалии Азербайджана.

Minval.az