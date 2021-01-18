В 2020 году в целом было зарегистрировано 26 004 преступления, 86,7% которых преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие.

Об этом на заседании коллегии министерства сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Он отметил, что в нашей стране деятельность в сфере борьбы с преступностью, охраны порядка и безопасности была продолжена во взаимодействии с другими правоохранительными органами, число преступлений на каждые 100 тысяч человек сократилось на 8 фактов и составило 257.

Министр отметил, что в результате проведенных за отчетный год оперативных мероприятий были обезврежены 254 криминальные группы, за незаконное ношение огнестрельного оружия к уголовной ответственности привлечены 161 человек.

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