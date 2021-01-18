Руководители Управлений железных дорог Азербайджана и Ирана Джавид Гурбанов и Саид Расули подписали соглашение о расширении сотрудничества.

На встрече обсуждались вопросы развития железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Ираном.

Затем между двумя странами было подписано соглашение о сотрудничестве в железнодорожной сфере, сообщает АПА.

После этого глава Управления железных дорог Азербайджана ознакомился с Центром развития железных дорог Ирана.

Он подчеркнул необходимость обмена опытом между железнодорожниками двух стран и развития связей.

Minval.az