Руководители Управлений железных дорог Азербайджана и Ирана Джавид Гурбанов и Саид Расули подписали соглашение о расширении сотрудничества.
На встрече обсуждались вопросы развития железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Ираном.
Затем между двумя странами было подписано соглашение о сотрудничестве в железнодорожной сфере, сообщает АПА.
После этого глава Управления железных дорог Азербайджана ознакомился с Центром развития железных дорог Ирана.
Он подчеркнул необходимость обмена опытом между железнодорожниками двух стран и развития связей.