Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы призвал население не верить ложной информации, распространяемой в социальных сетях от имени этой организации.

Байрамлы сказал, что среди людей распространяется информация, вызывающая противоречивые чувства и создающая путаницу.

«К сожалению, бывают случаи, когда людям предоставляют ложную информацию. Просим наших граждан доверять заявлениям сотрудников Минздрава и Госагентства по обязательному страхованию», — отметил Байрамлы, слова которого приводит «Тренд» со ссылкой на телеканал «Хазар».

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