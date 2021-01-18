По данным Национальной гидрометеорологической службы на 21:00 18 января, в стране изменились погодные условия.

В Гедабеке, Губе, Шахдаге, Сарыбаше (Гахе), Грызе выпал снег, в Шамкире, Шахбузе и Гусаре выпал дождь.

Скорость северо-западного ветра в Хыналыге достигала 23 м/с, 21 м/с в Нафталане, 20 м/с в Нефтчале, 16 м/с в Ярдымлы, Тертере и Шамкире. На Абшеронском полуострове ветер усиливался до 18 м/с на Гум Адасы, до 16 м/с на острове Чилов и Пираллахи и до 15 м/с в Баку.

Согласно информации, высота волн на станции Нефт Дашлары достигла 2,8 метра.

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