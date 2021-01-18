В Москве на днях прошли трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Лидеры России, Азербайджана и Армении обсудили, как выполняются ноябрьские договоренности о прекращении огня в Карабахе, и что еще необходимо сделать для дальнейшего развития региона. Стороны подписали заявление о создании рабочей группы которая займется восстановлением экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Как сегодня оценивают итоги трехсторонних переговоров в России, как их оценивают в Азербайджане и в Армении — об этом порталу «Москва-Баку» рассказал народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

Об оценке итогов трехсторонних переговоров в России, Азербайджане и Армении

— Мне кажется всегда разные оценки дают, и с первого дня войны и до сегодняшнего дня. Если вспомнить, то с первого дня войны по всем телеканалам рассказывали о том, как неудачно выступает азербайджанская армия, как блицкриг провалился и никаких достижений нет. Более того уже через месяц, когда были взяты практически четыре района, у меня был разговор с вице-спикером армянского парламента Аленом Симоняном. Он тогда сказал, что азербайджанская армия продвинулась всего на несколько метров. Это при том, что уже были освобождены многие города и сёла.

Поэтому могу сказать, что и итоги состоявшихся переговоров воспринимаются по-разному. И если наш уважаемый президент Ильхам Алиев поехал туда абсолютно уверенный в том, что это будет продолжение процесса, который был начат 10 ноября, то к сожалению наши соседи не до конца все это понимают или осознают. Или осознают, но не хотят признавать сам факт того, что 10 ноября была подписана капитуляция.

Сказывается и напряженная политическая обстановка, которая сейчас складывается в Армении. С другой стороны, очень многие достаточно здравомыслящие люди в самой Армении понимают, что разблокировка транспортных артерий, разблокировка связи Армении со всем миром это в первую очередь пойдет на пользу самой Армении. И очень многие зарубежные армянские аналитики на это указывают. Но к сожалению, Пашинян стеснен политическими обстоятельствами. На него давит так называемая карабахская мафия и ему очень сложно проводить какие-то решения.

То, что встреча в Москве прошла по инициативе российской стороны говорит о том, что России не выгодно чтоб на Южном Кавказе было такое напряжение и опят существовали какие-либо конфликты. Более того, все договоренности, которые были достигнуты в Москве поддержал и президент Турции Эрдоган. Я считаю это обнадеживающим фактом. Сотрудничество таких крупных игроков как Россия и Турция будут способствовать еще большему установлению мира и спокойствия в Закавказском регионе.

Что касается Баку, мы также поддерживаем все договоренности, если не считать некоторых наших претензий, которые не были высказаны, но реально существуют. Речь идет о людях, которые без нашего разрешения пересекают границу Азербайджана, приезжают и уезжают. Мне кажется, что это не приемлемо хотя бы потому, что президент России Владимир Путин много раз говорил, что Карабах — это территория Азербайджанской республике. Российским миротворцам надо выполнять решение президента России и не пускать без согласия азербайджанских властей на территорию Азербайджана иностранцев или граждан другой страны. Мне кажется в данной ситуации идет просто не понимание того что происходит. Причем непонимание не только со стороны наших соседей, но к сожалению некоторые миротворцы делают вид, что не услышали слов своего президента. Я надеюсь, что они в следующий раз будут более внимательно слушать и поймут, о чем говорил президент России.

В целом переговоры в Москве имели очень положительный эффект, так как достигнуты еще большие договоренности о том, как налаживать мирный процесс. К этому процессу сейчас подключаются три вице-премьера, будут идти разговоры о том, как наладить транспортные коридоры и экономические связи. Я хочу верить, что и дальше будет продолжаться этот процесс. Верю, что соседи смогут мирно жить, потому что альтернативы нет.

Если альтернатива вечная война, ненависть и недоверие, то в таком состоянии можно прожить еще лет десять, а потом что? Есть известный тезис- никто на Луну не улетит, и Армения здесь рядом, и Азербайджан. Мы много раз говорили о том, что все должны жить в мире и дружбе. И подлый тезис экс- президента Армении Саргсяна о том, что армяне, азербайджанцы и турки никогда не смогут жить вместе опровергается элементарно тем, что только в Стамбуле сегодня проживает около ста тысяч армян. Хотя бы из уважения к своим соотечественникам и единоверцам он мог бы и не говорить этих слов. Все могут вместе сосуществовать и альтернатива вечной войне это мир, который предлагал все 30 лет Азербайджан.

Встреча в Москве еще больше сблизила в этом отношении позиции России, Азербайджана и Турции. Армения должна это понимать и наконец приступит к конструктивному диалогу.

О открытии транспортных коридоров в регионе

— Очень большая выгода будет и другим странам региона. Турция получит прямой выход на Азербайджан. Через этот коридор будет идти очень сильное и интенсивное движение. От этого движения будет получать выгоду и Армения. Представьте какие миллионы Армения потеряла за эти 30 лет. Все транспортные артерии идут из Закавказья через Грузию, а ведь это обходной путь, можно было на прямую через Армению все это прокладывать, и Армения получала бы колоссальные деньги. Давайте будем откровенны, у небольшой республики Армении нет таких средств, чтобы развивать свою страну, а здесь открываются очень большие возможности. Для России это тоже очень выгодно, потому что у неё будут прямые связи и с Арменией, и с Ираном. И Армения будет иметь выход на Иран гораздо лучше, чем до этого было. Считаю, что Грузия тоже может подключиться к этому процессу. У неё в последнее время были напряженные отношения с Арменией, но уж если Азербайджан с Арменией могут договориться, то Грузия тем более подключится к этому процессу. И Закавказью можно будет установить прочный мир, хотя бы между тремя государствами.

О негативной реакция Армении по следам 3-сторонних переговоров в Москве

— Есть очень много здравомыслящих армян, которые говорят: давайте наконец-то приступим к разумному диалогу, давайте задумаемся как нам дальше жить, давайте наконец поймем, что конфронтация ни к чему хорошему не приведет. Но есть и другие, которые считают и откровенно говорят, что Пашинян антихрист и они обязательно начнут третью войну. В мои социальные сети присылают сообщения в которых пишут: это временная победа Азербайджана, мы все равно начнем новую войну и заново захватим все земли. При чем они хотят захватить и те земли, которые сама Армения признала азербайджанскими землями- это Агдам и Физули. Много раз уже говорилось, что ни одно государство мира, включая Армению, не признали Нагорный Карабах. Об этом говорил и Путин. Так может хватит уже, может на этом остановимся. Но как вы видите есть очень много радикалов, которые считают, что надо идти до победного конца, причем желательно за счет жизни и здоровья других ребят. Ни своих детей, которые сидят на Западе где-то, а за счет детей, которые умирают в этих котлах и гибнут за какие- то непонятные интересы. Во- первых это подло, а во-вторых это не честно по отношению к самой Армении. Дайте возможность своим землякам просто жить, не сокращайте население Армении. Уже сегодня население Армянской республики меньше чем количество армян, живущих в России. Если и дальше будет такая конфронтация люди будут просто уезжать. Об этом говорят и многие армянские политические деятели, предупреждая что если так пойдет и дальше, то они потеряют не Карабах, а Армению. И это правда.

Об отсутствии рукопожатия при личной встрече Ильхам Алиева и Никола Пашиняна

— В Азербайджане только закончилась война и сейчас обмениваться рукопожатиями или другими жестами с противоборствующей стороной не приемлемо на Кавказе. Уже не говоря о том, что Пашинян несколько раз вел себя очень неприлично, оскорблял и президента Азербайджана, и азербайджанский народ. И конечно тот факт, что только закончилась война в которой погибло столько тысяч человек и после этого сразу обмениваться поцелуями или рукопожатиями будет не совсем правильно. Мне кажется, что поведение президента Азербайджана было правильное. Надо для начала еще перейти с поствоенного синдрома к мирному существованию, возможно тогда и будут рукопожатия, но не сейчас. У нас только война закончилась, многие убитые еще не похоронены и сейчас демонстрировать на людях такое расположение в виде рукопожатий было бы неправильно с обеих сторон. То, что они вместе принимают участие в таком формате уже хорошо.

О готовности Еревана подвести черту под многолетним конфликтом

— Я боюсь, что Армения не скоро это сделает, особенно учитывая политическое противостояние. Но у меня все-таки есть надежда на то, что и в Армении понимают, что сейчас стороны разделяют российские миротворцы и если начать войну, то придется убивать стоящих на границе миротворцев. Я абсолютно уверен, что в ближайшие 100 лет Армения на это не пойдет, и стрелять по российским военным не будет никогда. И в Армении должны понимать, что если начнётся война, то миротворцы, которые стоят между двумя сторонами пострадают первыми, а потом уже все остальные. И потом не известно, чем все это закончиться. Во второй Карабахской войне преимущество Азербайджана было на столько ошеломляющим и очевидным, достаточно сказать, что военный бюджет Азербайджана был больше чем госбюджет Армении. Все это сохранилось, и третья война может закончиться разгромом самой Армении. Надо ли это Армении? Я не уверен.

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