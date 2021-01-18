В Азербайджане в рамках проекта «Защита детей в чрезвычайных ситуациях», реализуемой организацией «Волонтеры ASAN» и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), более чем 1500 детям, живущим в прифронтовых районах, оказана психологическая помощь.

Как говорится в сообщении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, проект, реализуемый при поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, имеет особое значение с точки зрения оказания психологической и психосоциальной поддержки детям, которые перенесли чувство тревоги и страха во время вооруженного конфликта. Проект направлен на усиление работы по психосоциальной поддержке детей, проживающих в прифронтовых районах во время 44-дневной войны и психическое здоровье которых находится под угрозой.

В рамках проекта с ноября 2020 года начата работа по оценке симптомов, наблюдающихся после травматического или стрессового происшествия у детей в семьях, проживающих в наиболее пострадавших районах города Гянджа, в Агдамском, Геранбойском и Тертерском районах, а также в семьях погибших военнослужащих и мирных жителей, для последующей психосоциальной реабилитации.

На сегодня в рамках проекта оказана психосоциальная поддержка более чем 700 семьям, проживающим в этих районах, организована работа по оказанию психологической помощи примерно 400 женщинам и более чем 1500 детям.

Minval.az