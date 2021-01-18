Министерство культуры в рамках проекта «Познаем наше христианское наследие» подготовило видеоролик о Бакинской Евангелическо-Лютеранской церкви (известна также как Лютеранская кирха).

Как говорится в сообщении министерства, немецкая лютеранская церковь в Баку была построена в 1896-1899 годах по проекту немецкого архитектора Адольфа Эйхлера в стиле неоготики.

В торжественной закладке храма, состоявшейся 21 марта 1896 года, приняли участие губернатор Баку Павел Лилеев и глава муниципалитета Ирецкий. Церковь была построена на пожертвования верующих, в том числе братьев Нобелей.

15 марта 2010 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реставрации здания церкви. 30 декабря 2010 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии здания церкви.



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