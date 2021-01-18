Стало известно число военнослужащих Внутренних войск, ставших шехидами во время Отечественной войны.

Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов на заседании коллегии министерства отметил, что прошедший год, несмотря на все трудности и проблемы, стал для нашей страны одним из самых успешных.

«Наша армия под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила земли, находившиеся долгие годы под оккупацией, восстановила историческую справедливость. Сотни военнослужащих Внутренних войск, участвуя в этих боях, показали пример мужества и отваги, из них 65 человек стали шехидами, 347 получили ранения», — сказал он.

Minval.az