МЧС России направило дополнительную группу своих пиротехников для разминирования Агдамского района Нагорного Карабаха.

«Самолет Ил-76 МЧС России с пиротехниками на борту вылетел в город Гянджа Республики Азербайджан. Специалисты пополнят группировку ведомства, которая уже выполняет задачи по разминированию территорий в Агдамском районе в рамках гуманитарной миссии», — сказали в МЧС (цитата по ТАСС).

В группировку вошли специалисты ведомственного центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра. Вместе с ними летит робототехнический комплекс на базе гусеничной машины и автомобиль-мультилифт для безопасной перевозки тяжелых грузов. Чуть раньше в район уже прибыли 20 пиротехников МЧС.

Minval.az