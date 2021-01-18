В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 503 человека, зарегистрировано 118 новых фактов заражения.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров, 13 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрирован 227 тысяч 391 случай заражения коронавирусной инфекцией. 215 тысяч 771 человек прошел лечение и выздоровел, 3022 человека скончались, лечение 8598 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 миллиона 321 тысяча 592 теста, а количество сегодняшних тестов составляет 3399.

Minval.az