Минобороны Азербайджана представило кадры из освобожденного села Алолар Кельбаджарского района.
Минобороны Азербайджана представило кадры из освобожденного села Алолар Кельбаджарского района.
Дата: 2021/01/18 19:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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