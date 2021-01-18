Министерство культуры обратилось к гражданам в связи с созданием фонда Музея Победы.

Министерство призвало граждан оказать поддержку в связи с данным вопросом.

«Просим граждан, имеющих личные вещи, документы, принадлежавшие военнослужащим, врачам, шехидам, участникам Великой Отечественной войны, в том числе материально-культурные образцы, карты, гербы и другие предметы, относящиеся к освобожденным от оккупации территориям, передать их в Музей независимости Азербайджана в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими и карантинными правилами», — говорится в обращении.

Адрес: Музей Независимости Азербайджана, г.Баку, Музейный центр, проспект Нефтяников 123а.

Контактное лицо: Аида Ахундова (012) 498-83-51, (050) 546-33-32″, — говорится в обращении.

Minval.az