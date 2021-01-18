«Атаки на нашу страну растут по мере роста региональной и глобальной мощи Турции, и это факт».

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в формате видеоконференции на конгрессе Партии справедливости и развития (ПСР), передает АПА.

Он отметил, что Турция продемонстрировала миру сильную волю от Восточного Средиземноморья до Карабаха:

«Турция смогла в корне изменить столетние планы по угнетению и колонизации. Планы, которые строятся за закрытыми дверями, уже не реализуются за счет крови невинных людей. Что ни говори, но история выносит свой вердикт», — сказал Эрдоган.

Minval.az