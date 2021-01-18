Отставному дипломату не хватило умения проигрывать и способности промолчать

В России известная, если не сказать избитая, пословица: после драки кулаками не машут. А еще — популярная среди «золотой молодежи» начала ХХ века мудрость: «Выпил — не похмеляйся, проиграл — не отыгрывайся». То есть умей принять свое поражение и учись жить в новой реальности.

Объяснил ли кто-то эти премудрости в далекой юности отставному послу РФ и посреднику по Карабаху Владимиру Казимирову, судить не беремся. Но на днях сей субъект решил вновь напомнить о себе. И разразился на сайте агентства «Регнум» (а где же еще?) пространным опусом, смысл которого сводится к простой «установке»: во всем виноват Азербайджан! А еще —президент Ильхам Алиев, благодаря которому Азербайджан — какой ужас! — решил конфликт военным путем. По версии Казимирова, это Азербайджан, а не Армения, не выполнял резолюций СБ ООН, «готовился к войне», ему помогала Турция, «сорвал перемирие» и еще — какой ужас! — посмел эту войну выиграть.

Можно, конечно, разбирать весь этот длинный и эмоциональный опус господина Казимирова по пунктам. И объяснять, где он погрешил против истины чуть-чуть, а где капитально. В самом деле, не нужно быть дипломатом с многолетним опытом, чтобы понять простую истину: перемирие на фоне продолжающейся оккупации чужих земель априори не может быть «бессрочным». А значит, ответственность за сохраняющуюся напряженность несла Армения, которая продолжала оккупацию азербайджанских земель ровно до того момента, пока ее с чужих территорий не вышибли «Железным кулаком». Во-вторых, вопреки вольной интерпретации господина Казимирова, который уже который год уверяет, будто бы это «Баку пренебрегал требованиями СБ немедленно прекратить огонь, военные действия, акты враждебности», ответственность за то, что резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге, несет армянская сторона и ее покровители — эти резолюции требовали немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанской территории. Достаточно вспомнить, как начитавшись в «Википедии» казимировских интерпретаций карабахского пакета резолюций СБ ООН, на мюнхенских дебатах прилюдно сел в лужу Никол Пашинян. Самому Казимирову из того позора стоило бы сделать выводы и прекратить тиражировать фейки. В-третьих, перед тем, как на фоне проигранной войны патетически вопрошать: «Нужна ли армянам сия авантюра (какая-то высота, полоса, ещё один район АР)? Под ними, кроме НК, было 5 районов АР целиком, 2 частично» —нечаянно признавая при этом факт оккупации Арменией азербайджанских земель за пределами Нагорного Карабаха, Казимирову стоило бы изучить предысторию. И уяснить для себя, что еще с мая 2019 года, когда Никол Пашинян начал устраивать свои пьяные танцы в Шуше в день ее оккупации, Армения взяла курс на подрыв переговорного процесса как такового. Тем более ему, как дипломату, положено было понимать, что после заявлений премьер-министра Армении в стиле «Карабах — это Армения, и точка!» пространства для диалога уже не остается. И уж точно следовало бы принять во внимание, как еще осенью 2019 года министр обороны Армении Давид Тоноян прямо пообещал «новую войну за новые территории», причем сообщил об этом его заявлении как раз «Регнум». Но об этом в казимировском опусе ни слова. И что же — он об этом «честно-честно» не в курсе? Спал, отдыхал, забыл оплатить Интернет, не уследил за новостями? Или, подберем самый мягкий эпитет, сознательно умалчивает о «невыгодных» обстоятельствах? За рамками сего опуса остались и бои в Товузе в июле 2020 года. Это, напомним, достаточно далеко от Карабаха, но очень близко к азербайджанским экспортным трубопроводам и железным дорогам, которые армянское руководство при каждом удобном случае обещало «разорвать» и «перерезать». Бои вспыхнули на государственной границе Азербайджана и Армении, в самом узком месте, где армянское вторжение несло наибольшую угрозу трубопроводам. То, что спровоцировал напряженность Ереван, признавал, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров. И что же — об этом Казимиров тоже глубоко не осведомлен? О попытке армянской диверсионной группы прорваться в Азербайджан в августе того же 2020 года он тоже не слышал? Про самолеты, доставлявшие в Армению оружие, тоже? Он не задумался, к чему в Армении еще до начала войны объявили о создании «ополчения»? А супруга нынешнего премьера Анна Акопян отправилась в оккупированный Карабах проходить вместе с другими дамами «курсы военной подготовки»? И что это, если не доказательства, что Армения с осени 2019 года взяла курс на войну?

Но вот что важно. Так, пардон, «лопухнуться» мог какой-нибудь «независимый эксперт», «популярный блоггер» или, наконец, автор одного из Телеграмм-каналов. Но Казимиров — профессиональный дипломат. Которому по штату положено знать, чего требовали резолюции СБ ООН, кто и чью территорию захватил и чем отличается перемирие с сохраняющейся оккупацией от настоящего мира. А еще — держать в голове, что перед тем как высказываться на публике, надо бы изучить вопрос. И воздерживаться от совсем уж беспардонного вранья.

Но тогда как понимать все казимировские трепыхания на сайте «Регнума» и попытки вновь ставить все с ног на голову? Господин Казимиров просто решил напомнить о себе? Или…

Увы, все грубее и проще. Сей субъект не просто льет бальзам на уши многострадальной армянской аудитории, озвучивает в агентстве «Регнум», известном своими связями с Ереваном, исключительно то, что приятно слышать ереванским реваншистам, мечет ядовитые стрелы в адрес Азербайджана и потрясает немощными кулаками: да как это так — в Азербайджане заявляли, что оставляют за собой право решить конфликт военным путем?! И как посмели решить?!!!!! Он банально напоминает о себе своим недавним спонсорам и покровителям. Только вот не учел, что ситуация изменилась. Азербайджан, вопреки «установкам» в стиле «конфликт не имеет военного решения», выиграл войну. Вышвырнул оккупантов со своей территории. Отправил в архив и тишину библиотек, а точнее, в «мусорную корзину» все «мадридские», «киуэстские», «казанские» и прочие переговорные предложения вместе с планами «референдума». А еще — разом оставил не у дел разного рода любителей тиснуть в СМИ пару статеек, где в угоду армянскому лобби наглым образом перевирается и международное право вообще, и посвященные Карабаху резолюции СБ ООН в частности, чем, собственно, и занимался последние годы Казимиров. Словом, блестящая победа Азербайджана в Карабахе оказалась непростым экзаменом для многих. Особенно из числа заведомых лоббистов армянской стороны, которых, похоже, так «гипнотизировали» итоги военных действий начала девяностых, что они просто не могли себе представить, что боевые действия в регионе могут идти не в пользу Армении. И вот эти региональные реалии Казимиров ну никак не желает принимать во внимание. И отказывается понимать: это та самая ситуация, когда уж ему-то лучше сидеть тихо и не напоминать о себе. А еще —не позорить российскую дипломатическую школу.

Но это уже точно не наши проблемы.

Нурани

Minval.az