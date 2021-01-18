«Азербайджан входит в список самых современных, благополучных стран, поэтому начался процесс вакцинации».

Об этом сказал журналистам министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

Он отметил, что в некоторых странах вакцинация запланирована на конец года, а может и на следующий год.

«Специалисты решили, что лучшая для Азербайджана вакцина — это вакцина компании Sinovac. Она прошла клинические испытания в нескольких странах. Никаких осложнений не было. Также она достаточно эффективна. Важно отметить, что некоторые люди могут заболеть после вакцины, но болезнь проходит в легкой форме. Выбор был сделан с учетом всего этого. С сегодняшнего дня начинается вакцинация», — цитирует его АПА.

Minval.az