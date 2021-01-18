Начиная с вечера 19 января до вечера 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, мокрый снег и снег.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями на 5-8 градусов. Ожидается метель, 21-22 января на дорогах будет гололед.

В районах Азербайджана также ожидаются осадки, в некоторых местах снег, западный ветер временами будет усиливаться до 25-30 м/с. Температура воздуха снизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями. 20-21 января ожидается метель, в горных и предгорных районах на дорогах будет гололед.

Minval.az