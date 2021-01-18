В настоящее время идет работа над разработкой законопроекта в сфере кино. Если этот проект закона завершится во время весенней сессии, то будет вынесен на обсуждение.

Об этом сказал зампредседателя комитета культуры Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа.

По его словам, в законодательство внесут поправки, касающиеся усиления культурного аспекта в связи с охраной памятников культуры, созданием Музея культуры в Карабахе, статусом Шуши.

“Этот вопрос будет рассмотрен в ходе весенней сессии», -цитирует его Репорт.

Minval.az