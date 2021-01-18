В настоящее время идет работа над разработкой законопроекта в сфере кино. Если этот проект закона завершится во время весенней сессии, то будет вынесен на обсуждение.
Об этом сказал зампредседателя комитета культуры Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа.
По его словам, в законодательство внесут поправки, касающиеся усиления культурного аспекта в связи с охраной памятников культуры, созданием Музея культуры в Карабахе, статусом Шуши.
“Этот вопрос будет рассмотрен в ходе весенней сессии», -цитирует его Репорт.