В Азербайджане проводится вакцинация медработников от коронавируса.

В настоящее время вакцинацию от COVİD-19 проходят врачи Бакинского оздоровительного центра.

Отметим, что в стране утверждена стратегия вакцинации от вируса COVID-19. Группы населения с высоким риском заражения, которые будут вакцинированы в первую очередь, следующие:

Группа риска, уязвимая с социальной точки зрения:

— работники здравоохранения (врачи, средний и младший медперсонал, технический персонал);

— сотрудники правоохранительных органов;

— военнослужащие;

— задержанные, арестованные лица и заключенные;

— лица, работающие в образовательном и социальном секторе, лица, постоянно проживающие в социальных учреждениях, работники Службы ASAN и центров DOST, сектора общественного транспорта, операторов телекоммуникаций, провайдеров, работники почтовой сферы, работники банковского сектора, непосредственно контактирующие с населением;

Группа с высоким риском заражения с медицинской точки зрения:- лица 65 и старше лет;

— больные с хроническими заболеваниями дыхательной системы, хронические гемодиализные больные, больные диабетом II типа (в возрасте 50 и старше лет), лица с ожирением (≥18).

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