20 января на некоторых улицах и проспектах столицы будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, начиная с утра 20 января, представители правительства и государства Азербайджана, представители дипломатического корпуса, рядовые граждане посетят Аллею Шехидов, где похоронены жертвы трагедии 20 января.

20 января с 07:00 утра до окончания церемонии движение автомобилей на улицах в направлении Аллеи Шехидов будет ограничено.

В этом направлении рекомендуется использовать как можно меньше личных автомобилей, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Отмечается, что в целях предотвращения распространения вируса участники церемонии должны соблюдать социальную дистанцию, в обязательном порядке пользоваться медицинскими масками, не ходить группами более пяти человек.

Minval.az