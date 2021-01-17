Ильхам Алиев, безусловно, выдающийся политик современности. Все, что обещал, сделал: от — и до. Освободил захваченные земли, разгромив и изгнав оккупантов.

Нынешняя поездка Ильхама Алиева в Шушу — знаковая и очень важная, и во многом символическая. И это поездка не только Президента, но и Верховного главнокомандующего. Ведь взятие Шуши — ключевой момент 44-дневной войны, после чего дальнейшее сопротивление армянской армии потеряло всякий смысл и Ереван капитулировал.

Операция по освобождению города Шуша — важнейший военный успех, триумф военной стратегии Азербайджана. Город брали спецподразделения азербайджанских Вооруженных Сил, совершившие труднейший ночной бросок через горно-лесистую местность и в ожесточенных уличных боях разгромившие превосходящие силы армян, которые были обращены в бегство.

Эта выдающаяся по всем современным меркам военная операция еще ждет своих историков.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az