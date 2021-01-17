Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать оперативные и неотложные меры по тушению пожара в Гирканском национальном парке на территории Астаринского района.

Как говорится в сообщении МЧС, тушение пожара усложняют неблагоприятная погода и сложный рельеф. Несмотря на это принимаются меры по локализации пожара и предотвращению нанесения еще большего ущерба Национальному парку.

Отметим, что к участию в тушении пожара привлечены соответствующие силы и средства МЧС, в том числе самолет-амфибия «BE-200ÇS» авиаотряда министерства.



Minval.az