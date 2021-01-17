На Омарском перевале в направлении Муровдагского хребта вновь звучит азан.

При оккупации Кяльбаджарского района вооруженными силами Армении в апреле 1993 года мирные жители сумели спастись именно по этой дороге, преодолев Омарский перевал и труднопроходимые горы, пишет АПА.

Отметим, что через 27 лет, 25 ноября 2020 года Победоносная азербайджанская армия, одержав победу в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вошла в освобожденный от врага Кяльбаджарский район именно по этой дороге, пройдя через Омарский перевал.



Minval.az