В Азербайджане выявлено еще 322 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 845 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
11 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 322 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 845 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
11 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/01/17 16:14
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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