Через 27 лет, 25 ноября 2020 года Победоносная азербайджанская армия, одержав победу в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вошла в освобожденный от врага Кяльбаджарский район именно по этой дороге, пройдя через Омарский перевал