Создана «горячая линия» для рассмотрения обращений граждан, уволенных с военной службы по мобилизации, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов в воскресенье.

«Горячая линия» создана для удобства граждан, с тем, чтобы им не приходилось куда-либо ходить или ездить для получения ответа на свои обращения.

С целью обеспечения удобства граждан, проведения регистрации обращений без явки в комиссию и дачи ответов на запросы номера телефонов «горячей линии» будут действовать на соответствующих направлениях Баку (012) 404-76-34 и (050) 873-21-85, Гянджа (050) 758-27-34, Физули (050) 706-70-07 и Пирекешкюль (050) 653-16-39.

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