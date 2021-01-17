На 80-ом году жизни скончался выдающийся азербайджанский режиссёр, кинодокументалист Назим Рза Исрафилоглу.

Назим Рза Исрафилоглу родился в одной из интеллигентных семей города Гянджи. Его дед по отцу, Рза Асадуллаев, был известным благотворителем в Гянджинском уезде, дед по материнской линии же Мирза Мухаммед Ахундзаде — первым низамиведом, секретарём Гянджинского отделения партии «Difai». В 1945 году семья переехала в Баку, где Назим Рзаев обучался в средней школе, и получал музыкальное образование по классу фортепьяно.

Назим Рза Исрафилоглу создал такие выдающиеся труды в области документальной кинорежиссуры как «Odlu məmləkət», «Neft və cahan savaşı», «M.M.Axundzadе», двухсерийный документальный фильм «Армяне. Анатомия фарисейства» (2008), «Neft. Qlobal münaqişələr mənbəyi» (2009) и другие. Оригинальность режиссёра и в том, что он в своих фильмах выступает в нескольких ипостасях — сценариста, режиссёра и озвучивателя текста.

В своих фильмах Назим Рза создал целую галерею портретов выдающихся азербайджанцев– Мамеда Алима, академик Валиды Тутаюг, Садник Пашаева-Пирсултанлы, героических лётчиков-азербайджанцев Великой Отечественной войны, героя Социалистического труда, известного хлопкороба Шамамы Гасановой и многих других.

Проработав 50 лет на Государственном телевидении Азербайджана, лауреат Международных и Всесоюзных премий Назим Рза Исрафилоглу служил своему народу, уже в качестве преподавателя в области режиссуры фильмов и в качестве писателя.

Редакция Minval.az выражает соболезнования всем друзьям и близким Назима Рзы.

Allah rəhmət eləsin!

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