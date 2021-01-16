Пункты вакцинации против COVID-19 будут созданы при государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Это отражено в “Стратегии вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы”, утвержденной постановлением Кабинета Министров.

Согласно документу, Минздрав, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, TƏBİB, Министерство юстиции в течение 2021 года должны обеспечить создание пунктов вакцинации против COVID-19 при государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Министерству здравоохранения, Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию, TƏBIB, Министерству юстиции поручено обеспечить реализацию кампании по вакцинации против COVID-19 в 2021-2022 годах.

Minval.az