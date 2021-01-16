В Азербайджане будет создана база данных групп особого и высокого риска, в том числе подлежащего к вакцинации населения, передает АПА.
Это отражено в “Стратегии вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы”, утвержденной распоряжением Кабинета Министров.
Согласно документу, Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Министерство труда и социальной защиты, Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики в течение года должны обеспечить создание базы данных по группам особого и высокого риска, в том числе подлежащего к вакцинации населению.
Министерству здравоохранения, Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию, TƏBIB, а также Министерству финансов поручено обеспечить необходимыми медицинскими принадлежностями для проведения серологического скрининга (согласно рекомендациям производителя вакцины) перед вакцинацией против COVID-19 групп особого и высокого риска в течение 2021-2022 годов.
В то же время будет создана система мониторинга и оценки вакцинации. Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, TƏBIB должны обеспечить разработку плана мониторинга и оценки, включая необходимые индикаторы для регулярного мониторинга и оценки процесса вакцинации в течение 2021-2022 годов.
В документе говорится, что для оценки выполнения задач стратегии должны быть определены индикаторы процесса и результата. При этом за основу должны быть взяты цели, поставленные перед стратегией, и должен осуществляться регулярный мониторинг необходимых индикаторов. Система мониторинга и оценки должна предоставлять информацию, необходимую для оценки реализации Стратегии, выявления, устранения проблем и принятия соответствующих мер.
Определение индикаторов процесса и результата:
1. по медицинским показателям;
2. по эпидемиологической ситуации;
3. по экономическим показателям.
Регулярные процедуры мониторинга и оценки:
1. по гражданам;
2. по участкам и регионам;
3. по качеству обслуживания.
Контроль исполнения и своевременное устранение проблем:
1. по медицинскому персоналу;
2. по вакцинам;
3. по ответственным учреждениям.
Поддержка деятельности по мониторингу и оценке:
1. по » холодной цепи”;
2. по базе данных и анализу;
3. по просвещению.