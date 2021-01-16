В Азербайджане будет создана база данных групп особого и высокого риска, в том числе подлежащего к вакцинации населения, передает АПА.

Это отражено в “Стратегии вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы”, утвержденной распоряжением Кабинета Министров.

Согласно документу, Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Министерство труда и социальной защиты, Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики в течение года должны обеспечить создание базы данных по группам особого и высокого риска, в том числе подлежащего к вакцинации населению.

Министерству здравоохранения, Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию, TƏBIB, а также Министерству финансов поручено обеспечить необходимыми медицинскими принадлежностями для проведения серологического скрининга (согласно рекомендациям производителя вакцины) перед вакцинацией против COVID-19 групп особого и высокого риска в течение 2021-2022 годов.

В то же время будет создана система мониторинга и оценки вакцинации. Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, TƏBIB должны обеспечить разработку плана мониторинга и оценки, включая необходимые индикаторы для регулярного мониторинга и оценки процесса вакцинации в течение 2021-2022 годов.

В документе говорится, что для оценки выполнения задач стратегии должны быть определены индикаторы процесса и результата. При этом за основу должны быть взяты цели, поставленные перед стратегией, и должен осуществляться регулярный мониторинг необходимых индикаторов. Система мониторинга и оценки должна предоставлять информацию, необходимую для оценки реализации Стратегии, выявления, устранения проблем и принятия соответствующих мер.

Определение индикаторов процесса и результата:

1. по медицинским показателям;

2. по эпидемиологической ситуации;

3. по экономическим показателям.

Регулярные процедуры мониторинга и оценки:

1. по гражданам;

2. по участкам и регионам;

3. по качеству обслуживания.

Контроль исполнения и своевременное устранение проблем:

1. по медицинскому персоналу;

2. по вакцинам;

3. по ответственным учреждениям.

Поддержка деятельности по мониторингу и оценке:

1. по » холодной цепи”;

2. по базе данных и анализу;

3. по просвещению.

Minval.az