Известный фотограф Реза Дегати был гостем французского телеканала TV5MONDE. В передаче он рассказал об истории города Шуша, довел до внимания, что основа города была заложена Карабахским ханом Панахали ханом, передает АЗЕРТАДЖ.

Реза Дегати подчеркнул, что Шуша является центром культуры Азербайджана. В Шуше родились известные композиторы, музыканты, поэты, писатели. В ходе передачи были продемонстрированы крепостные стены, окружающие исторический центр города Шуша. Было отмечено, что город освобожден от 30-летней армянской оккупации.

Известный фотограф рассказал также о предвзятом отношении французских медиа во время Второй Карабахской войны. Он сказал, что во время войны все журналисты французских медиа поддерживали Армению. Около 100 французских журналистов освещали войну, поддерживая армян. «Я был единственным журналистом из Франции, защищающим Азербайджан. По традиции я посещаю зоны конфликта, освещаю страдания людей. Во время Первой Карабахской войны — в 1992 году я также поддерживал Азербайджан. Я увидел массовое кровопролитие, учиненное вооруженными силами Армении, страдания азербайджанского народа и постарался запечатлеть все это на ленту камеры и распространять», — отметил он.

В ходе передачи Реза Дегати рассказал о том, что Армения подвергла обстрелу из кассетных бомб гражданское население, азербайджанские города, расположенные далеко от боевой зоны. Он подчеркнул, что город Барда был подвергнут ракетному обстрелу со стороны Армении, были убиты мирные граждане. Показав фото с похорон жителя Барды, ставшего жертвой армянской бомбардировки, фотограф довел до внимания, что во время войны Армения убивала гражданское население. Было подчеркнуто, что несмотря на запрещение в Женевских конвенциях использования кассетных бомб, Армения использовала их и в результате только в Барде погибло более 20 гражданских лиц.

Фотожурналист отметил, что он старается распространять по всему миру боль страдающего от войны гражданского населения.

В ходе передачи Реза Дегати рассказал и о мультикультурализме в Азербайджане, продемонстрировал снятые в связи с этим фотографии. Он подчеркнул, что в Азербайджане представители различных религиозных общин живут в атмосфере мира и добрососедства. Фотожурналист отметил, что Азербайджан всегда привлекает внимание своей религиозной толерантностью. Он подчеркнул, что с точки зрения религиозной толерантности Азербайджан является образцом для государств мира и подобной толерантности не встретишь даже в европейских странах.

Minval.az