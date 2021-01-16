В Пенитенциарной службе Министерства юстиции прокомментировали утверждения, распространившиеся в соцсетях о том, что в исправительном учреждении №13 заключенный скончался в результате побоев и о том, что в данном учреждении заключенным запрещено разговаривать по телефону.

Как сообщил начальник отдела Пенитенциарной службы Мехман Садыхов, эта информация, распространившаяся в соцсетях, является ложной: «Заключенный по имени Реял скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Есть соответствующее заключение судебно-медицинской экспертизы. В учреждении не проводилось никакой операции, не введено никаких запретов или ограничений на телефонные разговоры. Такая информация клеветнического характера распространялась и раньше. Это вызывает беспокойство у заключенных. В этом учреждении, как и в других исправительных учреждениях всё спокойно, работа идёт своим чередом».

АПА отмечает, что в соцсетях распространилась информация о том, что в исправительном учреждении №13 заключенный по имени Реял скончался в результате побоев и о том, что в данном учреждении заключенным запрещено разговаривать по телефону.

Minval.az