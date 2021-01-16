Председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Довлет Бахчалы предложил открыть начальную школу в Шуше по линии «Фонда просвещения и культуры», говорится в публикации, распространенной Д.Бахчалы на своей странице в «Twitter».

«Если получено разрешение нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президент Азербайджана Ильхам Алиев сочтет это целесообразным, то мы хотим построить по моему указанию в Шуше начальную школу с обучением по девяти предметам».

Лидер MHP назвал освобождение Карабаха от оккупации самой крупной победой тюркской нации за последние годы и отметил, что рад этому и гордится этим событием.

«Освобождение центра Карабаха Шуши 8 ноября 2020 года похоронило нездоровые мечты страны-террориста Армении. Шуша наряду с важным стратегическим положением является символом тюркской культуры и истории. Наш моральный долг – добиться развития Шуши, являющейся одним из источников культурной и творческой жизни Азербайджана и обеспечить будущее живущих там тюркских детей».

Minval.az