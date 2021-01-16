Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) потушило в одном направлении пожар в Гирканском национальном парке на территории Астаринского района.

Как сообщили в МЧС, неотложные меры по тушению пожара в другом направлении продолжаются.

Тушению пожара мешают сложный рельеф, а также ветреная погода. Наряду с этим, принимаются меры по предотвращению распространения пожара и нанесения еще большего ущерба Национальному парку.

Отметим, что к тушению пожара привлечены самолет-амфибия «BE-200ÇS» авиаотряда, силы и средства Южного регионального центра, Государственной службы пожарной охраны, войск Гражданской обороны и Службы спасения особого риска МЧС, а также сотрудники местных организаций Министерства экологии и природных ресурсов.

Minval.az