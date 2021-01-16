Верховный суд распространил сообщение о мерах, которые важно принять в судах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане.

Как сообщили АПА в пресс-службе Верховного суда, с учетом постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 16 января 2021 года о предотвращении распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджанской Республике, судам Азербайджанской Республики рекомендовано продолжить до 25 января 2021 года действие ограничений, предусмотренных в сообщении Верховного суда от 9 декабря 2020 года.

Ранее Верховный суд Азербайджанской Республики дал ряд рекомендаций судам Азербайджанской Республики по рассмотрению дел.

В рекомендациях было отмечено, что в период продления ужесточенного особого карантинного режима с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года временно откладывается рассмотрение всех находящихся на исполнении дел за исключением требующих неотложного рассмотрения или не требующих судебного рассмотрения дел.

В рекомендациях было поручено решить другие важные вопросы, ссвязанные с режимом работы судей и работников судебного аппарата в соответствии с рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете Министров.

В связи с временным прекращением приема граждан осуществлять прием только по телефону, мобильной и интернет-связи.

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