Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, лидеры обсуждали двусторонние отношения Анкары и Баку, а также актуальные вопросы региональной повестки.

Эрдоган отметил, что победа в Нагорном Карабахе, которую Азербайджан добился в борьбе за свое правое дело неимоверными усилиями, открыла новые возможности для мира и стабильности в регионе.

Глава государства подчеркнул, что Турция и впредь продолжит поддерживать Азербайджан во всех сферах и вносить вклад в развитие братской страны.

Эрдоган также выразил удовлетворение началом работ по восстановлению и строительству в освобожденном от армянской оккупации Нагорном Карабахе.

Minval.az