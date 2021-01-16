В Мингячевире задержан водитель, пытавшийся перевозить пассажиров в Баку, нарушив требования особого карантинного режима.

Как сообщили в МВД, сотрудники полиции, осуществлявшие патрулирование на карантинном посту у възда в город, при проверке микроавтобуса марки «Mercedes» установили, что его водитель, житель города Мингячевир Рамин Гасанов, нарушив карантинные требования, пытался перевозить пассажиров в город Баку.

Водитель микроавтобуса был доставлен в отдел полиции и собранные в его отношении материалы были направлены для принятия решения в суд. Решением суда Р.Гасанов арестован в административном порядке на 8 суток.

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